Coronavirus, bollettino 4 luglio: crescono ancora i contagi (Di sabato 4 luglio 2020) I nuovi dati sul Coronavirus in Italia descrivono una situazione stabile, non diminuiscono i contagi, anzi aumentano anche se di poco. Sale ancora, per il sesto giorno di fila, la curva epidemica in Italia. Oggi 235 nuovi casi, contro i 223. Di questi, 95 sono in Lombardia, ma il dato risente anche dei numeri più alti della media delle ultime settimane in Emilia Romagna (51) e nel Lazio (31). I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 241.419. Sale il numero dei guariti, 477 oggi contro i 384 di ieri, per un totale di 191.944. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 21, contro i 15 di ieri, con il totale delle vittime che raggiunge quindi quota 34.854. Il numero delle persone attualmente positive scende di altre 263 unità, arrivando a 14.621. Prosegue il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario scendono ... Leggi su chenews

