Cassa integrazione INPS e in deroga, il punto al 4 luglio con la Vice Presidente Gnecchi (Di sabato 4 luglio 2020) La Cassa integrazione INPS ad alcuni continua a non arrivare, molti dei nostri lettori sono disperati e ormai non sanno più a chi rivolgersi, abbiamo provato noi a riprendere una parte dei commenti e a segnalarli alla Vice Presidente INPS MariaLuisa Gnecchi sapendo di trovare una persona non solo competente, ma squisitamente disponibile al confronto. Di seguito vi riporteremo dunque i commenti che hanno dato origine al dibattito con la Vice Presidente INPS e le sue dichiarazioni, da cui è emerso un aspetto davvero molto importante che forse, ci viene da pensare, tanti cittadini non hanno tenuto in considerazione. Ossia la possibilità di richiedere direttamenrte alla propria banca, che deve aver aderito alle convenzioni con l’Abi, un anticipo pari a 1400 euro in attesa della Cassa integrazione. Si tratta infatti, leggiamo su ‘Il Corriere della ... Leggi su pensionipertutti

matteosalvinimi : Cassa integrazione e soldi alle imprese? NO! La priorità del PD è la LEGGE ELETTORALE 'o regaliamo l'Italia a Salv… - matteosalvinimi : #Salvini: l’emergenza ora è indubbiamente il lavoro. Per non parlare della cassa integrazione che non arriva. E il… - Fontana3Lorenzo : Incredibile! La cassa integrazione è in ritardo, mancano le risorse per il sostegno ai liberi professionisti, ma pe… - StefanoFlajani : RT @giuliramone: Mentre voi aspettate la cassa integrazione o gli aiuti dello #Stato che non arrivano, come per 'magia' i soldi per il #G20… - JeSuisCialis : @p4ss0ny Io praticamente 0 perché ce le tolgono al posto della cassa integrazione -