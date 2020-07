Bossi: Grimoldi (Lega), ‘grande in bocca al lupo, ti aspettiamo’ (Di sabato 4 luglio 2020) Milano, 4 lug. (Adnkronos) – “Un grande in bocca al lupo al nostro Umberto Bossi, ricoverato in ospedale. Umberto sei un leone e sei abituato a lottare con le unghie e con gli artigli e lo farai anche questa volta. Ti aspettiamo presto, riprenditi”. E’ quanto afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. L'articolo Bossi: Grimoldi (Lega), ‘grande in bocca al lupo, ti aspettiamo’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

