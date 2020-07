Bollettino oggi, sabato 4 luglio: contagi, morti, guariti e numeri regione per regione (Di sabato 4 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a sabato 4 luglio. Anche in questo pomeriggio il Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ha diramato il Bollettino nazionale aggiornando i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. oggi registriamo 235 nuovi contagi, 21 morti, 477 guariti, 263 malati in meno, 8 terapie intensive in meno (ora 71), 51.011 tamponi. ECCO LA TABELLA, regione PER regione, AGGIORNATA A sabato 4 luglio Leggi su sportface

