Il punto di Del Genio a TN: "Napoli alla pari dell'Atalanta, ma da tempo c'è un problema gol: solo il mercato può risolverlo! Politano non è il titolare, Gattuso dia spazio a Lozano" (Di sabato 4 luglio 2020) "La partita di ieri aveva tanti significati, ma quello della classifica era il meno importante perché la rincorsa all'Atalanta era già impossibile. Leggi su tuttonapoli

mirellaliuzzi : Pubblicata oggi la strategia nazionale sull’#IntelligenzaArtificiale, un documento realizzato con il contributo deg… - pietroraffa : Una domanda, prima del weekend. A che punto siamo con l'abolizione dei decreti sicurezza? [GIORNO 16] - GiovanniToti : 3) Lettera per inserire già nella prossima Conferenza delle Regioni un punto all’ordine del giorno che tenga conto… - lrrilevante : @ValeSantaSubito @AsociaIe @LaGr3ta @GinevraCardinal Il punto non è questo, il punto è che molti fanno la trasposiz… - Amerigo_Rogas : RT @gr_grim: Più lo leggo più rabbrividisco. Questa cosa non è normale. E il fatto che abbia potuto dire un'enormità del genere come se fos… -

Ultime Notizie dalla rete : punto Del Elezioni Regionali, il punto del candidato Scosceria (FdI): "Fondamentali la sanità, il turismo e il supporto alle fasce deboli" SavonaNews.it Arriva in autunno nuovo evento turistico: Art&Food

PORDENONE – Grazie a un bando regionale, che ha assegnato 15mila euro al progetto, proposto dal Comune di Pordenone, la città si arricchisce di un nuovo evento Art&Food festival organizzato in collabo ...

IN EVIDENZA

visto che i dati negativi hanno origine ben prima del Covid-19. Il PD dopo 5 anni lascia una regione più debole, meno competitiva e con una ricostruzione post-sisma ferma quasi al punto zero”.

PORDENONE – Grazie a un bando regionale, che ha assegnato 15mila euro al progetto, proposto dal Comune di Pordenone, la città si arricchisce di un nuovo evento Art&Food festival organizzato in collabo ...visto che i dati negativi hanno origine ben prima del Covid-19. Il PD dopo 5 anni lascia una regione più debole, meno competitiva e con una ricostruzione post-sisma ferma quasi al punto zero”.