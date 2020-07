Giampiero Boniperti, il no al Torino e il provino con la Juve. Dal siparietto con Tubaro alla foto in ufficio (Di sabato 4 luglio 2020) Giampiero Boniperti compie 92 anni. Il suo nome è legato inevitabilmente alla Juventus, ha trascorso infatti tutta la sua carriera da calciatore con i colori bianconeri, dopo gli inizi con le giovanili di Barengo e Momo Novarese. Ha disputato più di 400 partite con i bianconeri, mettendo a segno oltre 170 gol, era un attaccante e poi diventato presidente onorario della Juventus. Come giocatore ha fatto parte, assieme a John Charles e Omar Sívori, del cosiddetto Trio Magico, uno dei più prolifici reparti d’attacco ammirati nella massima serie italiana. Alla fine degli anni ’90 ha inoltre ricoperto il ruolo di eurodeputato al Parlamento europeo. Nell’estate del 2006, dopo il coinvolgimento della Juventus nello scandalo Calciopoli, Boniperti è stato richiamato dalla famiglia Agnelli per seguire l’opera di ricostruzione della ... Leggi su calcioweb.eu

