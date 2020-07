Bonus mobilità 2020: requisiti, come utilizzarlo e modalità di rimborso (Di venerdì 3 luglio 2020) Il decreto rilancio (D.L. n. 34/2020), prevede un Bonus per la mobilità sostenibile del valore del 60% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la micromobilità elettrica (monopattini, hoverboard e segway) o anche per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale L’articolo 229 del decreto, modifica in particolare le norme relative al “Programma sperimentale buono mobilità” istituito dal decreto “Clima” (art. 2, comma 1, del D.L. n. 111/2019), con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato, della congestione veicolare, e dell’occupazione dello spazio pubblico. Lo scopo è quello di incentivare forme di ... Leggi su leggioggi

