Ubi, Lucchini apre a Intesa “Ottimo punto di partenza” (Di sabato 9 maggio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, inizia a esserci qualche crepa nel fronte dei soci bresciani rispetto all'offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi. Giuseppe Lucchini e' infatti uscito dal sindacato azionisti di Brescia, al quale aveva aderito insieme alla famiglia portando l'1% delle azioni della banca gestita da Victor Massiah. “Qualche giorno fa ho firmato la formale disdetta” spiega al quotidiano di Confindustria, il titolare della Lucchini RS di Lovere. “Io, ma anche tutti i miei colleghi imprenditori deteniamo queste partecipazioni con precise finalita' e obiettivi. Nessuno di noi ha desiderio o necessita' di avere a disposizione poltrone o incarichi in banca, ma di avere una proposta che sia il piu' vicino possibile alle nostre aspettative di medio termine” spiega e sull'offerta di Intesa Sanpaolo, la giudica “un ottimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, inizia a esserci qualche crepa nel fronte dei soci bresciani rispetto all'offerta diSanpaolo su Ubi. Giuseppee' infatti uscito dal sindacato azionisti di Brescia, al quale aveva aderito insieme alla famiglia portando l'1% delle azioni della banca gestita da Victor Massiah. “Qualche giorno fa ho firmato la formale disdetta” spiega al quotidiano di Confindustria, il titolare dellaRS di Lovere. “Io, ma anche tutti i miei colleghi imprenditori deteniamo queste partecipazioni con precise finalita' e obiettivi. Nessuno di noi ha desiderio o necessita' di avere a disposizione poltrone o incarichi in banca, ma di avere una proposta che sia il piu' vicino possibile alle nostre aspettative di medio termine” spiega e sull'offerta diSanpaolo, la giudica “un ottimo ...

