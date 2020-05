Sesto Fiorentino | controlli coronavirus | 17 multati facevano pic nic in un parco

(Di sabato 9 maggio 2020) In unpubblico di(Firenze) 17 giovani tra i 17 e i 21 anni (in prevalenza maggiorenni) sono stati identificati e sanzionati con multe 'salate' per aver trasgredito alle misure anti-

FirenzeToday

Senza mascherine e tutti molto vicini, concentrati in particolare dentro e intorno a un gazebo di circa tre metri per tre per fare una festa. Così hanno spiegato dalla polizia che ha mandato gli agent ...(ANSA) - FIRENZE, 09 MAG - Senza mascherine e tutti molto vicini, concentrati in particolare dentro e intorno a un gazebo di circa tre metri per tre - così risulta alla polizia - per fare una festa. P ...