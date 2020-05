Ripresa Liga | l’Atletico Madrid di Simeone torna ad allenarsi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 maggio 2020), l’Atleticodiad: sei campi in totale a disposizione dei colchoneros L’Atleticosi prepara al ritorno in campo. I colchoneros, come riportato da AS, alle ore 9.00 sono scesi in campo per poter preparare al meglio il ritorno in campo. La squadra guidata da Diegota sui campi del Cerro del Espino: la rosa verrà suddivisa in gruppi, potranno essere sfruttati i sei campi (quattro in erba e due in sintetico) per poter rispettare il distanziamento. Leggi su Calcionews24.com