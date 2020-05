Lavazza, ecco perché lo spot con il discorso di Charlie Chaplin mi pare un’operazione stonata (Di sabato 9 maggio 2020) Da qualche giorno, all’inizio di ogni puntata del mio podcast, gli ascoltatori stanno ascoltando un uomo che a bassa voce invita qualcuno a parlare. La clip audio è tratta da quel film immortale che è Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, infatti, non l’ho nemmeno specificato perché sono sicuro che questi capolavori sono sicuramente noti a chi mi legge e a chi mi ascolta. Ebbene, ieri ho scoperto una cosa incredibile, una curiosa coincidenza. Lavazza proprio in questi giorni sta diffondendo un nuovo spot che riprende il discorso all’umanità del Grande Dittatore dove Chaplin sale sul palco e dice di non voler fare l’imperatore, che tutti gli esseri umani dovrebbero aiutarsi sempre, non odiarsi e disprezzarsi, che nel mondo c’è posto per tutti, che la natura è ricca (se non la stessimo distruggendo) e sprona a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) Da qualche giorno, all’inizio di ogni puntata del mio podcast, gli ascoltatori stanno ascoltando un uomo che a bassa voce invita qualcuno a parlare. La clip audio è tratta da quel film immortale che è Il Grande Dittatore di, infatti, non l’ho nemmeno specificato perché sono sicuro che questi capolavori sono sicuramente noti a chi mi legge e a chi mi ascolta. Ebbene, ieri ho scoperto una cosa incredibile, una curiosa coincidenza.proprio in questi giorni sta diffondendo un nuovoche riprende ilall’umanità del Grande Dittatore dovesale sul palco e dice di non voler fare l’imperatore, che tutti gli esseri umani dovrebbero aiutarsi sempre, non odiarsi e disprezzarsi, che nel mondo c’è posto per tutti, che la natura è ricca (se non la stessimo distruggendo) e sprona a ...

