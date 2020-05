Lancia bottiglie di vetro | ferri da stiro e pezzi di legno alla compagna | picchiandola e

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 maggio 2020) Ha provato a sfuggire al suo aguzzino, rifugiandosi in una casa famiglia al termine di un’ennesima aggressione, ma poi, come era già accaduto in passato, è tornata su suoi passi, cedendo alle sue suppliche di perdonarlo. E’ successo a Velletri. La storia purtroppo seguiva sempre lo stesso copione, dopo i primi momenti di pentimento il giovane, un 21enne tunisino, assumeva di nuovo lo stesso comportamento aggressivo. Calci, pugni, insulti e minacce di morte erano all’ordine del giorno, così come lanci di oggetti vari,diin, addiritturada. In alcune occasioni la donna è stata costretta a dormire sul pavimento, per poi essere di nuovo picchiata l’indomani, quando T.A. ha anche provato a soffocarla. Grazie all’attività investigativa avviata dal commissariato Velletri, al quale la ...