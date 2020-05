(Di sabato 9 maggio 2020) Nella mattinata di ieri, le indiscrezioni su possibilidi Coronavirus in casa. In attesa di notizie in merito, in serata era arrivata la conferma da parte delPaolo Scaroni: “Alqualche giocatore contagiato in via di guarigione”, aveva detto. Oggi, la nota ufficiale della società rossonera, ma con colpo di scena: il clubil suo stesso. “ACcomunica che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti ao, non vi è stato riscontro dipositivi da Covid-19. La squadra proseguirà il programma tecnico individuale aello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell’allenatore e del suo staff nei prossimi giorni”. Errore di Scaroni ...

fantapazzcom : Nessun positivo nel Milan - CalcioWeb : Il #Milan smentisce il suo presidente: 'Non abbiamo riscontrato casi di #Coronavirus' - - ultrafcim : RT @DiFrancescoM93: La comunicazione de Milan è a livelli imbarazzanti, prima il loro presidente dichiara ieri che ci sono dei contagiati n… - spaziocalcio : Il #Milan comunica: niente casi di #Coronavirus. Smentito Scaroni - Davide86437457 : RT @DiFrancescoM93: La comunicazione de Milan è a livelli imbarazzanti, prima il loro presidente dichiara ieri che ci sono dei contagiati n… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan smentisce

Sono i giorni dell'attesa, pensando alla possibilità di tornare in campo in Serie A, e dei raduni dei club del massimo campionato italiano per le visite e gli allenamenti individuali, ovviamente in co ...MILAN, ITALY - FEBRUARY 09: Zlatan Ibrahimovic of AC Milan celebrates his goal with his team-mates during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on February ...