Avanti un altro, Miss Claudia a Laura Cremaschi: “Ho un problema” (Di sabato 9 maggio 2020) Avanti un altro, Miss Claudia confessa in diretta a Laura Cremaschi: “Penso di avere un problema” In attesa che si possa ritornare a girare i nuovi episodi di Avanti un altro, i suoi protagonisti, o meglio, le sue protagoniste continuano a far parlare di sé e a mandare in visibilio il pubblico maschile sui social. Si è conclusa pochi minuti fa una diretta Instagram di Laura Cremaschi con ospite la bella e formosa Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Tra i vari argomenti della conversazione, le due ritornano anche sulla gaffe di Laura (aveva abboccato a un tranello di un fan, salutando un certo Thomas Turbato) durante una diretta di qualche giorno fa in compagnia di Paola Di Benedetto. Miss Claudia confessa all’amica: Penso di avere un problema, perché mela spiegavano, ma continuavo a non capire. Laura Cremaschi (Regina del Web) replica: “A me ... Leggi su lanostratv Miss Claudia : trasformazione in ‘Super Tits’ per Avanti un Altro [FOTO]

Vieni da me - Uomini e Donne e Avanti un altro. chi torna in tv e chi no?

"Avanti un altro!" - Paolo Bonolis confessa i cazzotti con Mediaset (Di sabato 9 maggio 2020)unconfessa in diretta a: “Penso di avere un problema” In attesa che si possa ritornare a girare i nuovi episodi diun, i suoi protagonisti, o meglio, le sue protagoniste continuano a far parlare di sé e a mandare in visibilio il pubblico maschile sui social. Si è conclusa pochi minuti fa una diretta Instagram dicon ospite la bella e formosaRuggeri). Tra i vari argomenti della conversazione, le due ritornano anche sulla gaffe di(aveva abboccato a un tranello di un fan, salutando un certo Thomas Turbato) durante una diretta di qualche giorno fa in compagnia di Paola Di Benedetto.confessa all’amica: Penso di avere un problema, perché mela spiegavano, ma continuavo a non capire.(Regina del Web) replica: “A me ...

nzingaretti : Continua il negoziato in Europa. Oggi un altro passo avanti, sarà possibile utilizzare #MES senza condizionalità pe… - AnnaAscani : Bene l’accordo raggiunto da #Eurogruppo su #MES che sarà senza condizionalità. L’impegno è che si utilizzi per il f… - matteosalvinimi : Altro che 'bazooka'! Non hanno ricevuto né aiuti, né certezze, mutui e affitti vanno avanti, così come cartelle esa… - AldoDiMassimo1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Con alcuni commenti cade veramente ogni speranza: esser di una parte politica (che… - Alberto55896981 : @fcin1908it Bonolis servi solo a prendere in giro quei malati he vengono a avanti un altro e ti pagano pure pagliaccio -