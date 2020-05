Arresti | Cambiamo | “Comparto portuale resta onorato e credibile”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tiene ancora banco (e non potrebbe essere altrimenti) la vicenda di cronaca giudiziaria che ha portato Salerno alla ribalta nazionale a seguito deglial porto. Luigi Cerruti, coordinatore provinciale di ‘’, unitamente ai due coordinatori regionali salernitani Marco Abate e Alfonso Baviera, fanno sapere: “Nel lodare la sempre vigile e preziosa opera investigativa della Guardia di Finanza il Comitato Provinciale diesprime con forza e chiarezza la sua piena e totale solidarietà per tutto il compartosalernitano che con la sua abnegazione, professionalità e dedizione ha fatto del porto cittadino una delle realtà produttive più importanti del Mezzogiorno. Vero cuore pulsante della nostra Salerno esso si è sempre distinto per la sua efficienza e ...