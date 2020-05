Vincenzo De Luca | insulti a Salvini per gli occhiali “color pannolino”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 8 maggio 2020)Decolpisce ancora. In questi mesi di conferenze stampa, dirette Facebook e continue comunicazioni serrate sul futuro del Paese, il Governatore della Campania continua a distinguersi per i toni veraci e decisamente senza peli sulla lingua. Parlando della Fase 2 della Campania, Denon ha lesinato stoccate a Matteo, di cui ha anche preso in giro gli. Il modello Campania per la Fase 2 In verità, il tono della diretta diDeè stato tutt’altro che ilare: nella conferenza settimanale ha infatti ricordato Pasquale Apicella, poliziotto morto durante una rapina lo scorso 26 aprile. Quindi, l’informativa sull’emergenza Coronavirus nella Regione. Nelle scorse settimane, Deaveva ribadito come sarebbe stato disposto a chiudere i confini per impedire che cittadini del Nord potessero correre il rischio di ...