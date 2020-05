Povia polemico con Caterina Balivo | cosa è successo?

(Di venerdì 8 maggio 2020) Questo articolocon? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’intervista di Giuseppea Vieni da me non è andata come previsto, dopo la stoccata disi mostrae sarcastico: ecco. La battuta infelice di Giuseppegli ha tirato dietro diverse polemiche, tra le quali spunta quella di Vladimir Luxuria molto dura nei confronti del cantante. A tornare oggi sull’argomento …

Ultime Notizie dalla rete : Povia polemico

L’intervista di Giuseppe Povia a Vieni da me non è andata come previsto, dopo la stoccata di Caterina Balivo si mostra polemico e sarcastico: ecco cosa è successo. La battuta infelice di Giuseppe Povi ...Se c'è una cosa che Povia ha imparato a fare benissimo negli ultimi anni, è quella di scatenare polemica e riuscirci, puntualmente in relazione al tema dell'omosessualità. Ospite di Caterina Balivo pe ...