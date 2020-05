L’IFAB approva le cinque sostituzioni: come cambiano le regole (Di venerdì 8 maggio 2020) Ufficiale: il coronavirus cambia il calcio. approvate ufficialmente dall’IFAB le cinque sostituzioni fino al 31 dicembre 2020 E’ arrivata una prima svolta nella ripresa del calcio ai tempi del coronavirus: l’International Football Association Board (IFAB) ha, infatti, dato il via libera per il momentaneo passaggio dalle 3 alle 5 sostituzioni. Per permettere ai campionati nazionali e alle competizioni internazionali di poter essere recuperate durante il periodo estivo, l’IFAB ha dunque modificato il regolamento fino al 31 dicembre 2020. La scelta di attuare le nuove procedure spetta alla singola federazione che potrà, o meno, introdurre questi cambiamenti per il periodo estivo: fino ad ora solo la Liga ha deciso di introdurre il nuovo protocollo, mentre Germania e Italia sono ancora in fase di studio. Ecco le nuove regole, riportate da TMW: Le due squadre ... Leggi su zon (Di venerdì 8 maggio 2020) Ufficiale: il coronavirus cambia il calcio.te ufficialmente dall’IFAB lefino al 31 dicembre 2020 E’ arrivata una prima svolta nella ripresa del calcio ai tempi del coronavirus: l’International Football Association Board (IFAB) ha, infatti, dato il via libera per il momentaneo passaggio dalle 3 alle 5. Per permettere ai campionati nazionali e alle competizioni internazionali di poter essere recuperate durante il periodo estivo, l’IFAB ha dunque modificato il regolamento fino al 31 dicembre 2020. La scelta di attuare le nuove procedure spetta alla singola federazione che potrà, o meno, introdurre questi cambiamenti per il periodo estivo: fino ad ora solo la Liga ha deciso di introdurre il nuovo protocollo, mentre Germania e Italia sono ancora in fase di studio. Ecco le nuove, riportate da TMW: Le due squadre ...

