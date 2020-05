La Roma vince il suo secondo Scudetto – 8 maggio 1983 – VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) L’8 maggio 1983 la Roma, pareggiando 1-1 contro il Genoa, conquista aritmeticamente il secondo Scudetto della sua storia Pareggiando 1-1 a Marassi contro i rossoblu del Genoa, la Roma del tecnico svedese Nils Liedholm vince l‘8 maggio 1983 il secondo, storico Scudetto della sua storia. Un Tricolore indimenticabile per i giallorossi, capaci di battere in quella stagione una Juventus che ai nastri di partenza si era presentata come una corazzata invincibile. Nella rosa bianconera di quell’anno figuravano ben sei Campioni del Mondo in carica dopo la vittoria del 1982 in Spagna, ma anche i due nuovi acquisti Boniek e Platini. La stagione 1982-83 Trascinata dai gol di Pruzzo, dalle splendide giocate di Bruno Conti, altro Campione del Mondo, e dalla classe ed esperienza in cabina di regia del brasiliano Paulo Falcao, la Roma riesce però a contrastare e ... Leggi su calcionews24 Roma : Pellegrini-Dzeko è tra le combinazioni più vincenti della Serie A

Roma - Pellegrini su Dzeko : «Sono stato un martello per convincerlo a rimanere»

Fonseca : "La Roma ha le basi per vincere. Ma ora fateci allenare" (Di venerdì 8 maggio 2020) L’8la, pareggiando 1-1 contro il Genoa, conquista aritmeticamente ildella sua storia Pareggiando 1-1 a Marassi contro i rossoblu del Genoa, ladel tecnico svedese Nils Liedholml‘8il, storicodella sua storia. Un Tricolore indimenticabile per i giallorossi, capaci di battere in quella stagione una Juventus che ai nastri di partenza si era presentata come una corazzata invincibile. Nella rosa bianconera di quell’anno figuravano ben sei Campioni del Mondo in carica dopo la vittoria del 1982 in Spagna, ma anche i due nuovi acquisti Boniek e Platini. La stagione 1982-83 Trascinata dai gol di Pruzzo, dalle splendide giocate di Bruno Conti, altro Campione del Mondo, e dalla classe ed esperienza in cabina di regia del brasiliano Paulo Falcao, lariesce però a contrastare e ...

Rossell87743565 : RT @marco0269: @NicolaPorro @Rossell87743565 Sto Dj Fofo, assieme alla guardarobbiera di Roma, dove cazzo hanno il cervello. 1 tra scarcera… - marco0269 : @NicolaPorro @Rossell87743565 Sto Dj Fofo, assieme alla guardarobbiera di Roma, dove cazzo hanno il cervello. 1 tra… - andrea_pecchia : '#Ferrero e #Ranieri so daa Roma e non ce lo vonno fa vince' #Sampdoria #SerieA #7maggio - 053_Vince : RT @marcellone8: Sentivo ora il tg1 in un servizio che il governo e il sindaco Sala pensano di tagliare la tassa sull'occupazione di suolo… - EdoardoQuaquini : RT @OptaPaolo: 1 - #OnThisDay nel 2019, il #Liverpool vince 4-0 contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di #ChampionsLeague – per… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vince 8 maggio 1983, la Roma pareggia col Genoa e vince il suo secondo scudetto TUTTO mercato WEB La Lazio si riaccende, Inzaghi applaude e fa i complimenti

ROMA – Si riaccendono i motori, neanche troppo ingolfati, la Lazio torna a correre in quel di Formello e si conferma più vogliosa che mai. La quarantena non ha spento nulla, dal punto di vista fisica ...

4 Ristoranti, cosa è successo nella terza puntata

Per la terza puntata di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese ci porta a Roma alla ricerca del miglior home restaurant della città eterna. A vincere il titolo è Michela & Paolo. In attesa del prossimo app ...

ROMA – Si riaccendono i motori, neanche troppo ingolfati, la Lazio torna a correre in quel di Formello e si conferma più vogliosa che mai. La quarantena non ha spento nulla, dal punto di vista fisica ...Per la terza puntata di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese ci porta a Roma alla ricerca del miglior home restaurant della città eterna. A vincere il titolo è Michela & Paolo. In attesa del prossimo app ...