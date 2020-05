Inter, nessun positivo al coronavirus: il comunicato sulla ripresa degli allenamenti (Di venerdì 8 maggio 2020) nessun caso di coronavirus in casa Inter, a comunicarlo è la stessa società nerazzurra in un comunicato stampa. “FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio di oggi avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi. Il Club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica”, conclude la nota. L'articolo Inter, nessun positivo al coronavirus: il comunicato sulla ripresa degli allenamenti proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Infermiera stuprata in un parcheggio - c’erano le telecamere ma nessuno è intervenuto

Coronavirus - giallo Milan e Inter : casi sospetti di nuovi contagi - ma dalle società nessun segnale

Mes : Commissione Ue nessuna condizione per fondi sanitari. Escluso intervento troika (Di venerdì 8 maggio 2020)caso diin casa, a comunicarlo è la stessa società nerazzurra in unstampa. “FCnazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio di oggi avranno inizio gliindividuali facoltativi. Il Club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica”, conclude la nota. L'articoloal: ilproviene da Italia Sera.

italiaserait : Inter, nessun positivo al coronavirus: il comunicato sulla ripresa degli allenamenti - sportli26181512 : Inter, UFFICIALE: tutti i giocatori negativi al virus. Ripartono gli allenamenti: Nessun calciatore dell'Inter è po… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: +++#Inter, nessun caso positivo: 'FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta… - fcin1908it : Inter, UFFICIALE: nessun positivo in Prima Squadra. Da oggi la ripresa degli allenamenti - - JackRaglia : In quegli anni giocavo (anche bene) difensore centrale, quasi libero Avevo 14 anni e Lucio mi gasava come nessun al… -