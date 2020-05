Gigi Hadid aspetta un bambino da Zayn Malik

Leggi su herbeauty.co

(Di venerdì 8 maggio 2020)hanno avuto una linea temporale piuttosto insolita per quanto riguarda la loro relazione. È partito tutto dal nulla e ci ha spiazzato il fatto di vederli insieme e poi, dal 2015, si sono lasciati e ritrovati diverse volte. Hanno vissuto due anni di un rapporto perfetto, la loro vita insieme era come un videoclip. Poi hanno annunciato entrambi la loro rottura. Hanno frequentato altre persone,ha cancellato tutte le loro foto su Instagram e ha scelto un modello diverso per i suoi video musicali. Sembrava che da allora andassero e venissero e, proprio all’inizio di quest’anno, sono stati visti insieme senza che nessuno sapesse se fossero solo amici o di nuovo una coppia. Poi hanno iniziato a circolare voci sulla gravidanza.ha confermato la sua gravidanza nello show di Jimmy Fallon, annunciando a tutti la notizia attraverso una ...