Fall Guys apre le registrazioni alla beta e si mostra in un nuovo folle trailer

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 8 maggio 2020) Mediatonic e Devolver Digital hanno da poco annunciato che sono già aperte ledel suo party game: Ultimate Knockout, in arrivo su PS4 e PC.è un party game MMO in stile battle royale in cui oltre 60 giocatori si sfidano online, round dopo round, in un crescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore."In: Ultimate Knockout, orde di giocatori si affrontano online, round dopo round, in uncrescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore! Supera ostacoli bizzarri, sbaraglia avversari pronti a tutto e domina le rigide leggi della fisica mentre tenti di raggiungere la gloria. Saluta la tua dignità e preparati ad accettareimenti rocamboleschi nella tua ascesa verso il trionfo finale!" - recita la descrizione del gioco.Leggi altro...