Concerti di Tom Jones in Italia nel 2021 | info e biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Sono rimandati idi Tom, con una riprogrammazione completa al. L'artista avrebbe dovuto esibirsi anche in, ma le attuali condizioni sanitarie di tutto il mondo l'hanno spinto a rimandare l'intera tournée al prossimo anno. L'appuntamentono rimane fissato per il 13 luglio a Perugia, in occasione dell'Umbria Jazz. Igià acquistati per l'evento rimangono validi per la data riprogrammata, con le vendite che non si chiuderanno fino al giorno del prossimo concerto dal vivo in programma per la prossima stagione. Tutti idel 2020 sono rimandati Tomha deciso che sarebbe stato meglio annullare il tour 2020 in blocco, rimandando l'appuntamento alcon tutto il pubblico che avrebbe dovuto assistere ai live del prossimo tour che partirà invece il 19 maggiodalla città tedesca di Siegen. "Mi ...