Bloodlines 2 – Annunciato il supporto per Xbox Series e PS5

(Di venerdì 8 maggio 2020) Paradox Interactive e Hardsuit Labs hanno svelato che Vampire: The Masquerade –2 sarà disponibile sue PlayStation 5. La notizia è accompagnata da un nuovo trailer di2 incentrato sulla macabra danza tra i vivi e i morti dei Kindred.2 suincluderà la funzione Smart Delivery – i giocatori che hanno acquistato il titolo perOne riceveranno una copia del gioco ottimizzata pergratuitamente. In aggiunta, sarà possibile trasferire i salvataggi dei progressi sulle due versioni della console. Ulteriori informazioni sulpere PlayStation 5 di2 arriveranno prossimamente. Vampire: The Masquerade –2 è un vampire RPG che include personaggi memorabili e uno storytelling profondo e reattivo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Bloodlines Annunciato

Italia Sera

Paradox Interactive e Hardsuit Labs hanno svelato che Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sarà disponibile su Xbox Series e PlayStation 5. La notizia è accompagnata da un nuovo trailer di Bloodline ...Assassin's Creed Valhalla, Yakuza Like a Dragon, Dirt 5 e molti giochi indipendenti che potrebbero rivelarsi delle sorprese. Gli annunci per Xbox Series X hanno avuto un che di prevedibile, ma non son ...