Bagnasco va in pensione | Papa Francesco nomina arcivescovo di Genova il frate francescano

Un frate francescano a capo della diocesi che fu di Giuseppe Siri che per quattro volte tentò di essere eletto Papa. Francesco ha nominato arcivescovo di Genova padre Marco Tasca che dal 2007 al 2019 ha ricoperto il ruolo di ministro generale dell'ordine dei frati minori conventuali. Il religioso prende il posto del cardinale Angelo Bagnasco che dal 2006, per volere di Benedetto XVI, era alla guida dell'arcidiocesi di Genova. Dal vertice della Chiesa ligure il porporato ha anche ricoperto per un decennio, dal 2007 al 2017, il prestigioso incarico di presidente della Conferenza episcopale italiana. Dal 2006 è stato eletto al vertice del Consiglio delle conferenze episcopali d'Europa. Bagnasco lascia l'arcidiocesi di Genova all'età di 77 anni, due in più dell'età canonica delle dimissioni.

