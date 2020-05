Andrea Denver: "Al GF non mi è mancata l'intimità" (Di venerdì 8 maggio 2020) Una lunga intervista quella rilasciata dal modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, Andrea Denver, al settimanale Novella 2000 - durante la quale il giovane ha raccontato molto di sé e di come stia vivendo questi giorni più che particolari.E se è vero che partecipare al reality è sicuramente un'esperienza al di fuori dal normale, è altrettanto vero che tutti sappiano sin dall'inizio che certe cose, all'interno della casa più spiata d'Italia, non le si possa fare. Anche di questo ha parlato Andrea Denver a Novella 2000 che ovviamente ha voluto chiedergli anche di come abbia vissuto la mancanza di intimità nel corso della sua esperienza di gioco: "Entrando nella Casa del Grande Fratello tutti sapevamo in quale situazione ci saremmo trovati. Ero sicuramente preoccupato prima di iniziare, ma devo essere onesta, una volta dentro ... Leggi su blogo Andrea Denver complotto nella casa del GF Vip | “Sapevamo in quale situazione…”

Grande Fratello Vip - Andrea Denver parla di un problema intimo nella casa : "Ero sinceramente preoccupato"

Andrea Denver e Paolo Ciavarro : le loro reazioni all’intimità negata nella casa del GF Vip (Di venerdì 8 maggio 2020) Una lunga intervista quella rilasciata dal modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4,, al settimanale Novella 2000 - durante la quale il giovane ha raccontato molto di sé e di come stia vivendo questi giorni più che particolari.E se; vero che partecipare al reality; sicuramente un'esperienza al di fuori dal normale,; altrettanto vero che tutti sappiano sin dall'inizio che certe cose, all'interno della casa più spiata d'Italia, non le si possa fare. Anche di questo ha parlatoa Novella 2000 che ovviamente ha voluto chiedergli anche di come abbia vissuto la mancanza di; nel corso della sua esperienza di gioco: "Entrando nella Casa del Grande Fratello tutti sapevamo in quale situazione ci saremmo trovati. Ero sicuramente preoccupato prima di iniziare, ma devo essere onesta, una volta dentro ...

TizianaVercelli : RT @MPolenno: Cover del Magazine Bello Bhe non ci poteva essere titolo della rivista migliore per Andrea Denver #gfvip #andreadenver https:… - VPriddo : RT @MPolenno: Cover del Magazine Bello Bhe non ci poteva essere titolo della rivista migliore per Andrea Denver #gfvip #andreadenver https:… - marcellosempion : RT @MPolenno: Cover del Magazine Bello Bhe non ci poteva essere titolo della rivista migliore per Andrea Denver #gfvip #andreadenver https:… - ErikaMolpo : RT @MPolenno: Cover del Magazine Bello Bhe non ci poteva essere titolo della rivista migliore per Andrea Denver #gfvip #andreadenver https:… - SPerilio : RT @MPolenno: Cover del Magazine Bello Bhe non ci poteva essere titolo della rivista migliore per Andrea Denver #gfvip #andreadenver https:… -