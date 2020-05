Trony lancia un tris di volantini con una marea di offerte tech a maggio 2020

(Di giovedì 7 maggio 2020) Sono disponibili tre nuovidicosì intitolati: Scontati & Consegnati,c’è e Il regalo lo scegli tu! In questo articolo tutti i dettagli. L'articoloundicon unadiproviene da TuttoAndroid.

infoitscienza : Trony lancia un doppio volantino: sconti fino al 40% su tanti prodotti tech -

Trony segue due suoi diretti concorrenti, MediaWorld e Unieuro, e, mentre ci si avvicina a un lento ritorno alla normalità dopo l’emergenza COVID-19, lancia una nuova campagna di volantini, accomunati ...Dopo l’ultima, curiosa iniziativa di offerte, legata ad un Black Friday anticipato, Trony lancia non uno, ma ben due nuovi volantini pronti per essere sviscerati dall’utenza. Si tratta infatti delle c ...