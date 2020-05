Svelati data e trailer di Little Fires Everywhere su Prime Video con il duo Kerry

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Prima un caso editoriale, poi una serie di successo.– sudal 22 maggio – prosegue la sua corsa trionfale svelandosi finalmente al pubblico internazionale a due mesi dall'uscita su Hulu. Ispirata al romanzo di Celeste Ng – Tanti Piccoli Fuochi il titolo italiano – e adattata per la tv da Liz Tigelaar, la serie si presenta come un continuo testa a testa fra le sue interpreti principali,Washington e Reese Witherspoon. Le vicende sono ambientate sul finire degli anni ’90 a Shaker Heights, una piccola e abbiente comunità residenziale nel cuore dell'Ohio. Gli eventi vedono contrapporsi due donne radicalmente diverse. Da un lato Elena Richardson, giornalista agiata e di origini altoborghesi, impegnata in attività benefiche e nella cura della casa e della famiglia, dal marito Bill ai figli Izzy, Moody, ...