Sondaggi: perché Salvini è in calo (Di giovedì 7 maggio 2020) Un nuovo e sensibile calo della Lega (-1,4%), apparentemente a vantaggio di M5s (+1,1%) e, ancora una volta, FDI (+0,5%). È la fotografia della Supermedia AGI/YouTrend di questa settimana, frutto dell’elaborazione sui dati di 8 istituti, che è una base particolarmente consistente. Per effetto di queste tendenze, l’area di governo giallo-rossa riduce di due punti la sua distanza dall’opposizione di centrodestra, che oggi ammonta a meno di 5 punti. Sondaggi: perché Salvini è in calo Ecco il dettaglio dei singoli partiti. La Lega scende al 26,7% (-1,4%) e il Pd si conferma secondo partito con un piccolo recupero (+0,2%) che lo porta al 21,3%. Il MoVimento 5 stelle risale al 16,2% (+1,1%) e Fratelli d’Italia supera di un decimale il 14% attestandosi al 14,1% (+0,5%). Forza Italia tiene al 6,5% (-0,1%), e restano attorno ai valori ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Un nuovo e sensibiledella Lega (-1,4%), apparentemente a vantaggio di M5s (+1,1%) e, ancora una volta, FDI (+0,5%). È la fotografia della Supermedia AGI/YouTrend di questa settimana, frutto dell’elaborazione sui dati di 8 istituti, che è una base particolarmente consistente. Per effetto di queste tendenze, l’area di governo giallo-rossa riduce di due punti la sua distanza dall’opposizione di centrodestra, che oggi ammonta a meno di 5 punti.: perchéè inEcco il dettaglio dei singoli partiti. La Lega scende al 26,7% (-1,4%) e il Pd si conferma secondo partito con un piccolo recupero (+0,2%) che lo porta al 21,3%. Il MoVimento 5 stelle risale al 16,2% (+1,1%) e Fratelli d’Italia supera di un decimale il 14% attestandosi al 14,1% (+0,5%). Forza Italia tiene al 6,5% (-0,1%), e restano attorno ai valori ...

