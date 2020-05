Roma | 38enne ucciso sulla pista ciclabile sul Tevere Fermato un uomo | fu assolto per

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Unromeno è stato aggredito eche correbanchina delnei pressi di Ponte Sisto, al centro di. Per l’omicidio è statoMassimo Galioto, 45 enne, che in passato era stato arrestato per la morte dello studente americano Beau Solomon, spinto nelnel luglio 2016 proprio da una banchina sotto ponte Garibaldi. Era poi statoa giugno 2019 dai giudici della III Corte d’assise di“per non aver commesso il fatto”. Secondo quanto si è appreso, la vittima è stata trovatae presenta evidenti ferite sul volto e alle mani. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del Reparto Tuteladella polizia locale che stava effettuando un controllo nell’area golenale del fiume. A dare ...