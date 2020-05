“Pensavo di morire. Io, infermiera contro il Covid, violentata in un parcheggio”, il racconto di Francesca (Di giovedì 7 maggio 2020) Un’infermiera ha subito una violenza sessuale a Napoli, nel parcheggio Metropark di Corso Arnaldo Lucci, nel primo pomeriggio di domenica scorsa. Una tragica vicenda ai danni di una 48enne che presta servizio per i “reduci” di Covid, nel reparto di psichiatria dell’ospedale in cui lavora. Autore della violenza sarebbe un cittadino senegalese, irregolare in Italia. La vittima, di cui non si rende nota l’identità, a LaRepubblica ha raccontato la vicenda che l’ha profondamente scossa. “Domenica, dopo il lavoro, stavo tornando a casa, ad Avellino. Dopo aver preso la metro ero arrivata alla Metropark in anticipo. L’autobus per Avellino, a causa della riduzione delle corse per l’emergenza Covid, sarebbe partito un’ora dopo. Alle due e mezza del pomeriggio non c’era anima viva, così mi ... Leggi su howtodofor Pink racconta la sua lotta con il CoronaVirus : “Pensavo di morire - non respiravo - è stato spaventoso”

