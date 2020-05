Harry ha venduto tutti i suoi fucili: lascia la caccia per amore di Meghan (Di giovedì 7 maggio 2020) I patti, tra Meghan Markle e il principe Harry, pare siano stati chiari: niente più sport pericolosi, niente più caccia, perché l’«amicizia» possa essere lunga. Stando alle indiscrezioni trapelate all’indomani del divorzio reale, la Duchessa di Sussex avrebbe imposto al marito alcune rinunce. Harry, che alle richieste della moglie avrebbe dato il proprio tacito assenso, si sarebbe trovato così costretto a vendere due fucili fatti a mano, in una transazione privata del valore di circa 50.000 sterline. A comprare le armi, sarebbe stato un cacciatore. «Le ha acquistate perché le voleva, non perché fossero appartenute al principe Harry. Nondimeno, però, quando ha scoperto da dove venissero, è stato piuttosto soddisfatto dell’affare», ha rivelato un amico dell’uomo, spiegando come questi non sia «il tipo di persona che vuole vantarsi della connessione con i reali». O con Harry che, insieme alle armi, avrebbe «venduto» anche la «passione» la caccia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 maggio 2020) I patti, tra Meghan Markle e il principe Harry, pare siano stati chiari: niente più sport pericolosi, niente più caccia, perché l’«amicizia» possa essere lunga. Stando alle indiscrezioni trapelate all’indomani del divorzio reale, la Duchessa di Sussex avrebbe imposto al marito alcune rinunce. Harry, che alle richieste della moglie avrebbe dato il proprio tacito assenso, si sarebbe trovato così costretto a vendere due fucili fatti a mano, in una transazione privata del valore di circa 50.000 sterline. A comprare le armi, sarebbe stato un cacciatore. «Le ha acquistate perché le voleva, non perché fossero appartenute al principe Harry. Nondimeno, però, quando ha scoperto da dove venissero, è stato piuttosto soddisfatto dell’affare», ha rivelato un amico dell’uomo, spiegando come questi non sia «il tipo di persona che vuole vantarsi della connessione con i reali». O con Harry che, insieme alle armi, avrebbe «venduto» anche la «passione» la caccia.

