Fase 2: negozi, bar e parrucchieri, la corsa alle aperture anticipate (Di giovedì 7 maggio 2020) La stanno cercando un po’ tutte le regioni, ancora nessuna però ci è arrivata. L’apertura anticipata dei negozi, dei bar, dei ristoranti e di parrucchieri e centri estetici non c’è ufficialmente per nessuno, a parte l’ordinanza della regione Calabria. Anche le regioni più vicine alla soglia del contagio zero non hanno ancora avuto il via libera, tutte stanno però cercando di ampliare, prima e più possibile, le libertà di movimento per i cittadini e poi quella delle attività commerciali. Leggi su vanityfair Fase Due a Roma - file a bar e pizzerie - ma molti negozi non riaprono

Fase 2 - riaprono le toelette per animali e i negozi di biciclette. La ministra De Micheli : “Bonus di 500 euro per la mobilità alternativa”

Fase 2 - verso la riapertura anticipata di negozi di bici - toelettatura di animali e barche (Di giovedì 7 maggio 2020) La stanno cercando un po’ tutte le regioni, ancora nessuna però ci è arrivata. L’apertura anticipata dei negozi, dei bar, dei ristoranti e di parrucchieri e centri estetici non c’è ufficialmente per nessuno, a parte l’ordinanza della regione Calabria. Anche le regioni più vicine alla soglia del contagio zero non hanno ancora avuto il via libera, tutte stanno però cercando di ampliare, prima e più possibile, le libertà di movimento per i cittadini e poi quella delle attività commerciali.

SkyTG24 : Coronavirus: governo valuta riaperture negozi, bar, ristoranti, parrucchieri dal 18 maggio - virginiaraggi : Bene ordinanza Mise in arrivo per riapertura negozi bici, monopattini e segway. Ne avevamo discusso insieme in cab… - Agenzia_Ansa : Al via la #Fase2 le città riaprono il 4 maggio. Ecco cosa cambia: nuovi orari per i #trasporti e i #negozi. Contrib… - news_modena : Restano chiusi sei negozi sanzionati a Modena nella fase 1 del Covid - lunarossa31 : Fase 2 Roma%2C i nuovi orari de negozi. Dietrofront sulla spesa: %C2%ABLa domenica fino alle 15%C2%BB -

Ultime Notizie dalla rete : Fase negozi Fase 2 Roma, i nuovi orari de negozi. Dietrofront sulla spesa: «La domenica fino alle 15» Il Messaggero Fase 2: dubbi, ipotesi e nuove regole sulla riapertura dei saloni & Co

Appena iniziata la Fase 2 e non vediamo l’ora della riapertura dei saloni. Ma molte cose non sono ancora chiare. Quanto sono cambiate le nostre abitudini? Cosa vorremo dai nostri parrucchieri quando f ...

Negozi, bar e ristoranti: da regione oltre 18 milioni di euro per riaprire in sicurezza i locali

Riaprire in sicurezza. Per tutelare i propri dipendenti e i clienti. Per offrire supporto per investimenti in materia di sicurezza alle attività che sono state penalizzate dalla chiusura imposta dalle ...

Appena iniziata la Fase 2 e non vediamo l’ora della riapertura dei saloni. Ma molte cose non sono ancora chiare. Quanto sono cambiate le nostre abitudini? Cosa vorremo dai nostri parrucchieri quando f ...Riaprire in sicurezza. Per tutelare i propri dipendenti e i clienti. Per offrire supporto per investimenti in materia di sicurezza alle attività che sono state penalizzate dalla chiusura imposta dalle ...