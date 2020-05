Enrico Nigiotti ha rivelato perché non prenderà parte ad Amici Speciali (Di giovedì 7 maggio 2020) Enrico Nigiotti è stato uno dei volti più amati di Amici di Maria De Filippi. Entrato a far parte della scuola durante la nona edizione, il cantautore arriva alla fase delle finali. Ma, ad un certo punto, abbandona il serale per favorire la vittoria della sua allora fidanzata, Elena D’Amario. Ma di strada ne ha fatta. Eppure quest’anno non lo vedremo nel format di Amici Speciali. Così i rumors hanno cominciato ad inseguirlo. La teoria più accreditata lo voleva in rapporti tesi con la padrona di casa, Maria De Filippi. La realtà è un’altra e a spiegarla è stato lo stesso Enrico Nigiotti con queste parole attraverso una storia su Instagram: Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto ... Leggi su trendit Enrico Nigiotti : “Ho rifiutato Amici Speciali perché ho perso una persona molto importante e non me la sento di andare in tv”

