David Gilmour suona la chitarra in quarantena con un pulcino in testa: la performance del chitarrista dei Pink Floyd (Di giovedì 7 maggio 2020) Una performance alternativa ma che ha fatto breccia nel cuore dei fan. Il chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, ha condiviso sul suo profilo facebook un'esibizione in casa, durante la quarantena. Gilmour suona la chitarra acustica, in compagnia della famiglia, quando improvvisamente entra in casa un pulcino. Il piccolo viene preso in mano dal figlio adottivo del musicista, e messo sulla testa del padre, tra le risate generali del resto della famiglia. L'articolo David Gilmour suona la chitarra in quarantena con un pulcino in testa: la performance del chitarrista dei Pink Floyd proviene da Il Fatto Quotidiano.

