Coronavirus, in Italia altri 274 morti. Ancora guariti, più 3.031 da ieri (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag – Il bollettino odierno della Protezione civile sul contagio da Coronavirus in Italia sembra continuare a seguire il trend degli scorsi giorni. altri 274 decessi Secondo i dati di oggi della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 274 decessi: il totale dei decessi per Coronavirus dall’inizio dell’emergenza, in Italia, arriva a 29.958. Cala Ancora il numero delle persone positive, attualmente in tutto 89.624, con una diminuzione di 1.904 nelle ultime 24 ore. altri 3.031 guariti rispetto a ieri, e ciò porta il totale dei guariti da Coronavirus in Italia a 96.276. Il numero dei ricoverati per Coronavirus scende a 15.174, con – 595 pazienti rispetto a ieri. Incoraggianti dati della terapia intensiva I malati di Coronavirus in terapia intensiva sono attualmente 1.311 (-22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 30mila vittime dall’inizio dell’epidemia. In Lombardia non scende il numero dei contagiati. Borrelli : «Pronti a inasprire le misure se il virus riparte»

