Ci sono i presentabili | gli impresentabili e poi c’è Fiorello

(Di giovedì 7 maggio 2020) Forse c’entra il muro di Berlino, dopo il quale ci è toccato trovare nuovi modi di dividerci. La grande separazione dalla quale siamo tuttora governati risale almeno al 1994, quando quelli che avrebbero poi votato Berlusconi si comportarono come nel secolo successivo avrebbero fatto i sostenitori di Trump, della Brexit, di Salvini: mentirono ai sondaggisti, non tanto circa il proprio essere di destra, quanto circa il proprio essere im. Quello elettorale è un effetto secondario, la grande divisione trae imsi consuma nelle parole scelte, nei film o nei libri o nella tv che diciamo di apprezzare, nelle posizioni prese in pubblico (gli americani, che fabbricano parole per ogni bisogno, hanno semantizzato anche questo meccanismo: virtue signaling, il modo in cui segnali la tua virtù, il gesto che fai o la parola che dici ...