Bari | va al pronto soccorso per fasi medicare | la fidanzata non può entrare e lui

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ieri presso l’ospedale San Paolo un ragazzo, in compagnia dellasi è reato alper una contusione al dito. Gli infermieri gli hanno detto che lanon sarebbe potutaper le restrizioni che attualmente ci sono a causa del covid 19 e lui ha iniziato ad alzare i toni fino a che la discussione non è diventata una vera e propria aggressione sia verbale che fisica ai danni dei due infermieri. Per fortuna è prontamente intervenuta la guardia giurata che ha riportato la calma. Il direttore del, dottor Guido Quaranta ha chiamato le forze dell’ordine che sono intervenute e tutto è ritornato alla normalità.

LaGazzettaWeb : Bari, giovane aggredisce 2 infermieri al Pronto Soccorso: voleva entrare con la fidanzata - CandelliAngelo : ASL Bari: aggressione nel Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo - Canale189 : ASL Bari: aggressione nel Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo - CalcioWebPuglia : - Rosy87234986 : @tagadala7 @micheleemiliano Caro Emiliano,il 22-2,a Potenza,mentre i virologi minimizzavano,c'era un pre-triage dav… -

