Switch vedrà l' arrivo di ben 14 giochi di EA nel corso del prossimo anno fiscale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) EA ha da poco svelato i risultati finanziari del quarto trimestre del 2020 e ha annunciato, tra le altre cose, l'intenzione di pubblicare 14per Nintendotra oggi e marzo 2021. La società ha annunciato che porterà ancora più titoli su Nintendo, una console che la società non ha supportato molto fortemente in passato. L'elenco include i tradizionalisportivi come FIFA e Madden, oltre aprecedentemente annunciati come Command and Conquer Remastered e Burnout Paradise.La compagnia porterà più titoli sull'ibrida, questo significa che la strategia di EA sembrerebbe cambiata, in quanto la società è sempre sembrata più lenta nel supporto rispetto ad altri publisher e sviluppatori third party.Leggi altro...