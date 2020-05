Mare da sogno e zero divieti per il virus? Estate salva: ecco dove, a due passi dall'Italia (Di mercoledì 6 maggio 2020) Siete terrorizzati dall'Estate, funestata dal coronavirus? Temete di non poter andare al Mare, o di non trovare un quadratino dove riporre il telo se anche i lidi pubblici saranno soggetti a prenotazioni? Bene, forse c'è una soluzione: la Croazia. "Nessun divieto, solo precauzioni" sulle loro spiagge. Porte spalancate ai turisti, insomma. Lo ha assicurato il direttore dell'Istituto di sanità pubblica, Krunsolav Capak: "Io andrò sicuramente al Mare, non vedo l'ora", ha premesso intervistato dalla radio Hrt. E ancora: "Vigili, bagnini, autorità locali e albergatori dovranno assicurarsi che lettini e teli non siano troppo vicini fra loro, perché il virus sarà ancora presente", ha poi rimarcato. Però, nessun divieto per nessuno, ha ribadito Capak. In Croazia, ad ora, vige il divieto di andare in spiaggia, che perrò verrà fatto ... Leggi su liberoquotidiano Castellammare - Pescatori donano oltre 100 kg di pesce alle famiglie bisognose

Silvia Toffanin e Pier Silvio - quarantena a picco sul mare : la villa da sogno

Ultime Notizie dalla rete : Mare sogno Amori, desideri, sogni, la prima persona di chi attraversa il mare Il Manifesto Croazia, "nessun divieto in spiaggia quest'estate": il mare che può "salvare" l'estate agli italiani

Siete terrorizzati dall'estate, funestata dal coronavirus? Temete di non poter andare al mare, o di non trovare un quadratino dove riporre il telo se anche i lidi pubblici saranno soggetti a prenotazi ...

Cronache dal futuro. Punta Cana, il turismo e la vita post Covid-19

Mi trovo a Punta Cana, località turistica dei Caraibi, di grandissima notorietà. Conosco benissimo la realtà della zona e l’ho voluta prendere ad esempio per raccontarvi l’uscita dal tunnel del Covid- ...

