Inter, Moratti: "Lautaro può partire per Messi o Dybala. La Juve non vuole il titolo a tavolino? Ecco cosa penso" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Massimo Moratti, storico ex presidente e patron dell'Inter, ha rilasciato un'Intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha affrontato vari argomenti sia riguardo il passato che il presente. "5 maggio? Niente viene esorcizzato nel calcio, quel 5 maggio resta. Anche se Milito poi lo rese meno amaro qualche anno dopo vincendo la Coppa Italia e gettando le basi per il Triplete. La finale contro il Bayern fu paradossalmente la partita meno difficile. Avevamo sofferto... Leggi su 90min Quanto ha speso Massimo Moratti all'Inter?

“Branca all’Inter fece una scorrettezza - e Moratti non sapeva nulla” : la confessione

Moratti : "Fosse per me penserei al prossimo campionato. Inter? Proprietà ambiziosa" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Massimo, storico ex presidente e patron dell', ha rilasciato un'vista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha affrontato vari argomenti sia riguardo il passato che il presente. "5 maggio? Niente viene esorcizzato nel calcio, quel 5 maggio resta. Anche se Milito poi lo rese meno amaro qualche anno dopo vincendo la Coppa Italia e gettando le basi per il Triplete. La finale contro il Bayern fu paradossalmente la partita meno difficile. Avevamo sofferto...

Gazzetta_it : Lettera di #Adriano: 'L'#Inter è stata la mia casa, #Moratti un padre. E il mio amore per i tifosi è infinito'… - mairzuc23 : @Sport_Mediaset Ed anche di questa dichiarazione - “Io spero che la Lazio abbia giocato per se stessa e non per qua… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Moratti e il like di #Agnelli sullo scudetto non a tavolino ?? Tutte le dichiarazioni ?? - Maxcats65 : @DjChiamaItalia Porca zozza stavo in curva nord con la maglia dell’Inter.... e comunque Proborsky è sparito dalla c… - SoloEsclusivInt : RT @90ordnasselA: “Andrea Agnelli ha messo un like al post di un tifoso che non vorrebbe lo scudetto, perché la Juve non è come l’Inter.”… -