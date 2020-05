Galway è la città più sfortunata d’Europa (Di mercoledì 6 maggio 2020) A Galway potrebbe andare peggio, potrebbe piovere (cosa che per altro succede circa 230 giorni all’anno). A febbraio questa città di 80mila abitanti sulla costa occidentale dell’Irlanda ha raccolto il testimone (con la croata Rijeka) di Matera e Plovdiv come Capitale europea della cultura. Il 2020 doveva essere un anno bellissimo, e invece il coronavirus si è portato via tutti i sogni, l’impegno, il lavoro, i progetti. Nell’ultimo mese il team creativo alla guida della manifestazione è stato rimosso, la maggior parte dello staff è rimasta senza lavoro e forse si riuscirà a recuperare qualcosa del calendario solo in autunno inoltrato (virus permettendo). Il motto di Galway 2020 era «Let the Magic In», facciamo entrare la magia. Il programma era ambizioso: erano previste lunghe letture dell’Odissea sulle spiagge, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 maggio 2020) Apotrebbe andare peggio, potrebbe piovere (cosa che per altro succede circa 230 giorni all’anno). A febbraio questa città di 80mila abitanti sulla costa occidentale dell’Irlanda ha raccolto il testimone (con la croata Rijeka) di Matera e Plovdiv come Capitale europea della cultura. Il 2020 doveva essere un anno bellissimo, e invece il coronavirus si è portato via tutti i sogni, l’impegno, il lavoro, i progetti. Nell’ultimo mese il team creativo alla guida della manifestazione è stato rimosso, la maggior parte dello staff è rimasta senza lavoro e forse si riuscirà a recuperare qualcosa del calendario solo in autunno inoltrato (virus permettendo). Il motto di2020 era «Let the Magic In», facciamo entrare la magia. Il programma era ambizioso: erano previste lunghe letture dell’Odissea sulle spiagge, ...

Carolinavainci1 : • ????Oggi facciamo un salto in Irlanda ???? e andiamo a visitare il quartiere latino di Galway, « città della cultura… - bertosabino : RT @marinagirardi5: #BastaUnaFoto Galway La città, capitale Europea della Cultura per l'anno 2020, è affacciata sull’Oceano Atlantico. ll… - maria_micola : RT @marinagirardi5: #BastaUnaFoto Galway La città, capitale Europea della Cultura per l'anno 2020, è affacciata sull’Oceano Atlantico. ll… - AChiacchiarini : RT @marinagirardi5: #BastaUnaFoto Galway La città, capitale Europea della Cultura per l'anno 2020, è affacciata sull’Oceano Atlantico. ll… - IerardiMichele1 : RT @marinagirardi5: #BastaUnaFoto Galway La città, capitale Europea della Cultura per l'anno 2020, è affacciata sull’Oceano Atlantico. ll… -

Ultime Notizie dalla rete : Galway città