Coronavirus | l’epidemiologo computazionale Vespignani | “Approccio scandinavo con over 65

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “I paesi scandinavi hanno deciso un altro approccio rispetto al resto del mondo: al di sopra di una certa età,65, non vai in terapia intensiva. In Italia e nei paesi latini questa idea che tutti i nostri suoceri, genitori, nonni e parenti sono in qualche modo sacrificabili, è inaccettabile”. In pratica, muoia chi deve morire “e facciamo l’immunità di gregge”. L’epidemiologo, Alessandro, intervistato dall’Ansa, parla di questo “approccio che sarebbe molto impopolare altrove” che sta costando molto in termini di vite umane. “È un atteggiamento che come public health onestamente è … un po’ curioso. Comunque le loro terapie intensive sono completamente piene” dice il docente della Northwestern University di Boston. Sono infatti quasi 3.000 le ...