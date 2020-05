Bimbo di cinque anni al volante: voleva andare a comprare una Lamborghini (Di mercoledì 6 maggio 2020) La polizia nello Utah ha fermato un’auto ed è rimasta di stucco nel vedere un Bimbo di cinque anni al volante. Quando gli hanno chiesto dove stesse andando, il piccolo ha risposto che voleva acquistare una Lamborghini. Bimbo di cinque anni al volante: episodio conclusosi bene Un agente ha spiegato di aver fermato la macchina sulla direzione sud 15 Free perché teneva una guida alquanto pericolosa. Il poliziotto pensava infatti si trattasse di un ubriaco o di una persona colta da malore. È rimasto senza parole quando ha visto il Bimbo di cinque anni al volante. In una conferenza stampa l’agente ha racconto di aver messo in moto il lampeggiante della sua auro e subito la macchina incriminata si è fermata a sinistra. Quando si è avvicinato e ha visto il piccolo, ha avuto un attimo di smarrimento. Si è domandato come fosse possibile che ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 6 maggio 2020) La polizia nello Utah ha fermato un’auto ed è rimasta di stucco nel vedere undial. Quando gli hanno chiesto dove stesse andando, il piccolo ha risposto cheacquistare unadial: episodio conclusosi bene Un agente ha spiegato di aver fermato la macchina sulla direzione sud 15 Free perché teneva una guida alquanto pericolosa. Il poliziotto pensava infatti si trattasse di un ubriaco o di una persona colta da malore. È rimasto senza parole quando ha visto ildial. In una conferenza stampa l’agente ha racconto di aver messo in moto il lampeggiante della sua auro e subito la macchina incriminata si è fermata a sinistra. Quando si è avvicinato e ha visto il piccolo, ha avuto un attimo di smarrimento. Si è domandato come fosse possibile che ...

