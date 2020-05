Ballando con le Stelle 2020 si farà in autunno

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Milly Carlucci -con lecon lequest’anno si farà in. Non accadeva dal 2014 (decima edizione vinta da Giusy Versace in coppia con Raimondo Todaro). “Noi torneremo, e spero proprio che noi torneremo, in. E tornando inprenderà vita questo cast che abbiamo già fatto“ ha dichiarato Milly Carlucci a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo. La conduttrice c’aveva provato a ‘rispettare’ la tabella di marcia e andare in onda in questa stagione, adottando tutte le misure necessarie per far fronte all’emergenza sanitaria (e che torneranno comunque utili tra qualche mese). Aveva messo ‘in quarantena’ le coppie; optato per due sale delle, in modo da rispettare la distanza sociale; e rivisto la ‘pista da ballo’, con un cerchio al centro dello studio ...