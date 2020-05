Uomini e Donne, anticipazioni martedì 5 maggio 2020 (Di martedì 5 maggio 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 5 maggio nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella puntata del 5 maggio del dating show? Oggi, vedremo sia il trono Over che quello Classico. Dopo la scoppiettante puntata di ieri in cui, il 26enne Sirius ha deciso di entrare in studio e confermare di voler conoscere Gemma Galgani, anche oggi avremo delle forti critiche per questa frequentazione. A non essere d’accordo, oltre il pubblico da casa e le poche dame presenti in studio, è anche la nemica della Galgani, Tina Cipollari. Quest’ultima già ieri aveva dimostrato insofferenza per la conoscenza della dama con il ragazzo. Ovviamente, secondo Tina, non è appropriato per Gemma frequentare un ragazzo così giovane ma la dama non molla. ... Leggi su zon Uomini e Donne - ricordate Manuel Vallicella? Eccolo dopo il lutto [FOTO]

