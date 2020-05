Roma | esplosione in una palazzina a Marino | almeno tre feriti tra cui una bambina

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 5 maggio 2020) Un’si è verificata intorno alle 20 di oggi in unadi tre piani in via Giangiacomo Carissimo a, uno dei paesi dei Castellini, nella città metropolitana di. Secondo quanto si apprende, una donna è in gravi condizioni mentre una mamma e unasono rimaste ferite in maniera non grave. Secondo le prime ipotesi, a causare l’potrebbe essere stata una fuga di gas. Forse una fuga di gas Le tre persone coinvolte nel crollo sono state portate tutte in ospedale. La più grave è una donna di 53 anni di nazionalità romena, trasportata al Sant'Eugenio di. Le altre due, madre e figlia di 4 anni, sono di nazionalità italiana e sono in condizioni stazionarie all'ospedale di Frascati. Sul posto carabinieri, polizia, 118 e vigili del fuoco, che scavano tra le macerie per cercare ...