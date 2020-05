Quando riaprono piscine, palestre e centri sportivi: la data nel dpcm del 18 maggio (Di martedì 5 maggio 2020) Mentre il mondo dello sport in questi giorni s’interroga sulla ripresa del campionato di Serie A, ci sono molte altre discipline, e relativi centri sportivi e di allenamento che aspettano una risposta. È innegabile che il calcio sia la locomotiva economica del mondo sportivo italiano, ma molte altre realtà attendono di conoscere il loro destino. Una risposta è attesa anche sulla riapertura di piscine, palestre e centri sportivi, per cui non è ancora stato indicato un periodo plausibile di riapertura. A rompere il silenzio in tal senso è stato lo stesso ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che in un’intervista al Corriere della Sera ha posto un tempo limite per l’annuncio della data di ripresa delle suddette attività. “Nel prossimo dpcm la data precisa” Si è espresso così sulla questione Vincenzo ... Leggi su italiasera Quando riaprono i bar : ipotesi sulla data possibile di riapertura

Quando riaprono parrucchieri e barbieri? l’annuncio di Conte : “Forse prima del previsto”

Palestre - ecco quando riaprono. La data pensata dal governo nella fase 2 (Di martedì 5 maggio 2020) Mentre il mondo dello sport in questi giorni s’interroga sulla ripresa del campionato di Serie A, ci sono molte altre discipline, e relativie di allenamento che aspettano una risposta. È innegabile che il calcio sia la locomotiva economica del mondo sportivo italiano, ma molte altre realtà attendono di conoscere il loro destino. Una risposta è attesa anche sulla riapertura di, per cui non è ancora stato indicato un periodo plausibile di riapertura. A rompere il silenzio in tal senso è stato lo stesso ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che in un’intervista al Corriere della Sera ha posto un tempo limite per l’annuncio delladi ripresa delle suddette attività. “Nel prossimolaprecisa” Si è espresso così sulla questione Vincenzo ...

CislRomaRieti : RT @Cisl_Lazio: ??????#rassegnastampa #FaseDue Rientro in azienda soft. Aziende riaprono i cancelli in sicurezza e rispettando i protocolli s… - GiulioBase : RT @LuceCinecitta: A #Cinecittà lo stop è finito. “Sono al lavoro i tecnici per la color correction, per il mix audio, per tutte le fasi di… - Cisl_Lazio : ??????#rassegnastampa #FaseDue Rientro in azienda soft. Aziende riaprono i cancelli in sicurezza e rispettando i prot… - LuceCinecitta : A #Cinecittà lo stop è finito. “Sono al lavoro i tecnici per la color correction, per il mix audio, per tutte le fa… - italiaserait : Quando riaprono piscine, palestre e centri sportivi: la data nel dpcm del 18 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Il piano per la riapertura delle palestre dal 18 maggio Giornalettismo Teatro di Roma: ma chi il direttore?

L’attenzione di questi giorni è tutta su quando e come poter riaprire i teatri da due mesi chiusi per la pandemia, tanto che quello che accade “dentro” i teatri finisce per passare pressocchè inosserv ...

Italia: momenti di trascurabile ottimismo

Più che come ripartire, più che come riaprire, più che come ricominciare, la domanda che ciascuno di noi si sarà posto almeno una volta nelle ultime ore, più o meno dallo scoccare della mezzanotte di ...

L’attenzione di questi giorni è tutta su quando e come poter riaprire i teatri da due mesi chiusi per la pandemia, tanto che quello che accade “dentro” i teatri finisce per passare pressocchè inosserv ...Più che come ripartire, più che come riaprire, più che come ricominciare, la domanda che ciascuno di noi si sarà posto almeno una volta nelle ultime ore, più o meno dallo scoccare della mezzanotte di ...