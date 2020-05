“L’ho tradita” | Raimondo Todaro | confessione sulla storia con Francesca

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 5 maggio 2020)è, suo malgrado, balzato agli onori del gossip per le ultime vicissitudini amorose che hanno riguardato la sua vita sentimentale con la moglieTocca, ballerina di Amici. I due, dopo molti anni di matrimonio e una figlia, sono scoppiati e si sono detti improvvisamente addio. La danzatrice professionista ha monopolizzato l’attenzione in questi mesi per la sua vicinanza all’allievo del talent Valentin. La maestra e l’alunno hanno ammesso di aver avuto unae laha spiazzato tutti., c’è da dire però, che si sono lasciati molto prima, a detta dei bene informati, della conoscenza tra la moglie e il ballerino. Pare infatti che già a dicembre il protagonista di Ballando con le Stelle abbia lasciato la casa in cui viveva con la moglie.e lasu ...