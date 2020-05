Intesa Sanpaolo | utile netto primo trimestre sale a 1 | 15 miliardi

intesasanpaolo : Risultati consolidati Intesa Sanpaolo al 31 marzo 2020: utile netto a 1.151 milioni di euro, costi operativi - 2,7%… - _Carabinieri_ : Prosegue la catena di solidarietà in favore delle famiglie più bisognose: in collaborazione con Esselunga e Banca I… - ValerioCeleste1 : RT @MilanoFinanza: Intesa Sanpaolo stupisce con un super utile di 1,151 miliardi - SecchiElias : RT @MilanoFinanza: Intesa Sanpaolo stupisce con un super utile di 1,151 miliardi - IsabellaMerlo : RT @MilanoFinanza: Intesa Sanpaolo stupisce con un super utile di 1,151 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

Euro e spread sotto pressione dopo Corte tedesca su Qe (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mag - Indici in rialzo in Europa al giro di boa della seduta: l'entusiasmo iniziale e' stato in parte ...Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo trimestre 2020 con un utile netto in crescita a 1,151 miliardi di euro da 1,050 miliardi del primo trimestre 2019 nonostante accantonamenti per Covid-19 per circa 30 ...